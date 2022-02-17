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Де Пена: Якщо в Україні розпочнеться війна, то я поїду і не повернуся

Сьогодні 14:57 254 0
Карлос де Пена відчуває тривогу
Де Пена: Якщо в Україні розпочнеться війна, то я поїду і не повернуся
#Де Пена, #Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - isport.ua.

Футболіст київського Динамо Карлос де Пена покине Україн у випадку вторгнення Росії.

Про це розповів сам футболіст.

"Ситуація відрізняється від тих, що я переживав до цього - це перший подібний досвід. Відчуваю дискомфорт, адже ніхто не хоче проходити через щось подібне. Намагаюся отримувати настільки багато інформації, наскільки можливо, адже я живу в Україні зі своєю родиною. Я завжди ставлю її на перше місце – зараз вони в Уругваї, але у них є квитки в Україну на 22 лютого. У ці дні ми з рідними та клубом вирішимо, як краще діяти надалі. Зараз все спокійно, але все змінюється щодня.

Якщо щось подібне трапиться, то я поїду і не повернуся. Моя безпека і моєї родини понад усе. У мене є контракт з Динамо, але також є першочергові речі. Я в Україні, дуже поважаю цю країну, хочу всього найкращого для її, але я поїду, якщо щось трапиться.Я не сумніватимусь у своїх діях.У минулому подібне сталося з Папу Гомесом - у 2014 році він зателефонував Металісту з аеропорту і сказав, що залишає країну.Це нормальна людська реакція.Якби раптом це трапилося з моєю країною, то я б діяв інакше, але зараз я є іноземцем.

Я - уругваєць і не маю жодного відношення до існуючих проблем між Україною та Росією, я не відчуваю жодної ненависті. Зараз я тут, я в боргу перед Динамо і повинен слідувати тим вказівкам, які підуть від клубу. Але є речі, які важливіші за будь-якого трудового договору, як моя безпека та моєї родини", - відзначив Де Пена.

Нагадаємо, Родрігеса виключили зі складу Труа.

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