Люксембуржець виступав за Труа на правах оренди

Джерело - офіційний сайт Труа.

Нападника Динамо Жерсона Родрігеша, який виступав на правах оренди за Труа, виключили зі складу французького клубу.

Про це повідомляє пресслужба Труа.

Клуб вказує, що це зроблено як запобіжний засіб. Детальніше про ситуацію повідомлять згодом.

Жерсона вже виключали із заявки команди на матчі у грудні.

Після приходу нового головного тренера Родрігеш зіграв у 3 матчах у січні. Загалом у складі Труа він провів 12 матчів у Лізі 1, забив 1 гол та зробив 1 асист.

У французького клубу було право викупу.

Нагадаємо, Родрігес зацікавив грецький клуб.