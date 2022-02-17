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Родрігес спростував виключення зі складу Труа

Сьогодні 13:44 109 0
Жерсон Родрігес прокоментував виключення з Труа
Родрігес спростував виключення зі складу Труа
#Динамо Київ, #Труа, #Жерсон Родрігес

Джерело - fanday.net.

Нападника Труа Жерсона Родрігеса, права якого належать Динамо, не виключили зі складу французького клубу.

Про це розповів сам футболіст у коментарі fanday.net.

"Що сталося? Я хочу прокоментувати цю ситуацію, але поки що не можу.

Чи мене усунули від першої команди? Ні, ця інформація не відповідає дійсності. Це не правда.

Навіщо тоді це повідомлення на сайті Труа? Не хочу коментувати. Зверніться до мого менеджера, він вам все розповість", - відзначив Родрігес.

Нагадаємо, Родрігеса виключили зі складу Труа.

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