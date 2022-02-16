Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Баварія не змогла переграти Зальцубрг, розписавши мирову з рахунком 1:1.
Ліверпуль здобув перемогу над Інтером завдяки голам Фірміно та Салаха.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
16 лютого
Зальцбург - Баварія 1:1 (1:0)
Гол: 1:0 - 21 Адаму, 1:1 - 90 Коман
Інтер - Ліверпуль 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 75 Фірміно, 0:2 - 83 Салах
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