Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів

Відбулися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія не змогла переграти Зальцубрг, розписавши мирову з рахунком 1:1.

Ліверпуль здобув перемогу над Інтером завдяки голам Фірміно та Салаха.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

16 лютого

Зальцбург - Баварія 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Адаму, 1:1 - 90 Коман

Інтер - Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Фірміно, 0:2 - 83 Салах

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком декласував Спортінг. Також, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.