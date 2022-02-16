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Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів

Вчора 23:52 183 0
Відбулися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Баварія вирвала нічию в Зальцбурга, Ліверпуль переграв Інтер. Результати 1/8 Ліги чемпіонів
#Баварія, #Зальцбург, #Інтер, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 лютого, відбулися перші матчі в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Баварія не змогла переграти Зальцубрг, розписавши мирову з рахунком 1:1.

Ліверпуль здобув перемогу над Інтером завдяки голам Фірміно та Салаха.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

16 лютого

Зальцбург - Баварія 1:1 (1:0)

Гол: 1:0 - 21 Адаму, 1:1 - 90 Коман

Інтер - Ліверпуль 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Фірміно, 0:2 - 83 Салах

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком декласував Спортінг. Також, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.

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