Відбулися перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 лютого, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті здобув розгромну перемогу над Спортінгом. Олександр Зінченко вийшов на поле на 61-й хвилині матчу.

Гол Кіліана Мбаппе наприкінці матчу приніс ПСЖ мінімальну перемогу над Реалом.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, перший матч

15 лютого

Спортінг - Манчестер Сіті 0:5 (0:4)

Голи: 0:1 - 7 Марез, 0:2 - 17 Сілва, 0:3 - 32 Фоден, 0:4 - 44 Сілва, 0:5 - 58 Стерлінг

ПСЖ - Реал Мадрид 1:0

Гол: 1:0 - 90+4 Мбаппе

Незабитий пенальті: Мессі 61

Нагадаємо, Мессі вперше в кар'єрі не реалізував пенальті у ворота Реала.

Раніше повідомлялося, що Каземіро та Менді пропустять матч-відповідь Реала з ПСЖ через жовту картку.