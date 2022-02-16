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Мане: Ліверпуль хоче виграти Лігу чемпіонів

Сьогодні 20:33 128 0
Вінгер англійської команди розповів про майбутній матч з Інтером
Мане: Ліверпуль хоче виграти Лігу чемпіонів
#Інтер, #Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Садіо Мане

Джерело - CBS Sport.

Ліверпуль має хороший склад для того, щоб виграти Лігу чемпіонів цього сезону.

Про це заявив вінгер "мерсисайдців" Садіо Мане.

"Ми знаємо, що Інтер - один із найкращих клубів Європи. Ми чекаємо на дуже важкий матч. Ми хороша команда з хорошими гравцями, тому на нас чекає цікавий матч", - заявив гравець.

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"Ми хочемо виграти Лігу чемпіонів і я знаю, що легко не буде, але це можливо. Перш ніж перемогти у турнірі, потрібно зіграти з командами, які входять до числа найкращих. Якщо ти хочеш обігравати найкращих, ти маєш бути найкращим", - сказав Мане.

Поєдинок Інтер - Ліверпуль відбудеться сьогодні, 16 лютого, о 22:00 за київським часом.

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