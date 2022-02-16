Головне
Медаль України та тріумф Швеції: підсумки Олімпіади 2022 за 16 лютого
Сьогодні 16:32 1297 1
Блискучий стрибок Абраменка, що приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022. ВІДЕО
Сьогодні 19:48 51
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 19:45 38252
Українську лижницю спіймали на допінгу
Сьогодні 17:35 1937 1
Ястремська сенсаційно перемогла Крейчикову на турнірі у Дубаї
Сьогодні 16:47 527
Абраменко став найтитулованішим українським спортсменом на зимових Олімпійських іграх
Сьогодні 15:42 716
Абраменко: Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця
Сьогодні 15:33 408
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022
Сьогодні 14:16 8596 3
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 16 лютого
Сьогодні 13:59 3022
Шведські біатлоністки виграли естафету, збірна України фінішувала 7-ю
Сьогодні 10:59 3779 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Бенфіку можуть понизити у класі за підкуп арбітра

Сьогодні 18:19 202 0
"Орли" заперечують звинувачення у корупції
Бенфіку можуть понизити у класі за підкуп арбітра
#Бенфіка, #Роман Яремчук, #Бруну Пайшау

Джерело - CNN Portugal.

Колишній арбітр Бруну Пайшау перебуває під підозрою в отриманні 1,9 млн євро від Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Поліція провела фінансову експертизу компанії Best for Business, яку створила Бенфіка. Результати експертизи показали, що компанія заплатила Бруну Пайшау в обмін на послуги на полі.

Сам арбітр каже, що отримував гроші - але лише за "послугу контролю якості" компанії.

Бенфіка заперечує звинувачення у корупції. Якщо вдасться довести, що португальський клуб підкупив арбітра, то клуб можуть понизити з вищої ліги Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 7987
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 38252
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 60657
Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 Абраменко став срібним призером Олімпіади-2022 8596 3
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15776
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 119930
Рекомендуємо
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 23132
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10688
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 16985
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 43206 1
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7530
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9984