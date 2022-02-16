"Орли" заперечують звинувачення у корупції

Джерело - CNN Portugal.

Колишній арбітр Бруну Пайшау перебуває під підозрою в отриманні 1,9 млн євро від Бенфіки, за яку виступає Роман Яремчук.

Про це повідомляє CNN Portugal.

Поліція провела фінансову експертизу компанії Best for Business, яку створила Бенфіка. Результати експертизи показали, що компанія заплатила Бруну Пайшау в обмін на послуги на полі.

Сам арбітр каже, що отримував гроші - але лише за "послугу контролю якості" компанії.

Бенфіка заперечує звинувачення у корупції. Якщо вдасться довести, що португальський клуб підкупив арбітра, то клуб можуть понизити з вищої ліги Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози.