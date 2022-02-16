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Бенфіку Яремчука можуть понизити у класі за підкуп арбітра

Сьогодні 13:44 163 0
Клуб підозрюють у підкупі арбітра
Бенфіку Яремчука можуть понизити у класі за підкуп арбітра
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук, #Чемпіонат Португалії

Джерело - football24.ua.

Бенфіка потрапила під підозру щодо можливого підкупу арбітра.

Про це повідомляє A Bola.

Прокуратура та поліція Португалії ведуть розслідування щодо колишнього арбітра Бруну Пайшау, якого підозрюють в отриманні хабарів від учасників матчів, які він обслуговував. За інформацією видання, на банківський рахунок судді надійшли серйозні кошти від невеликої IT-компанії, яка раніше отримала 1,9 млн євро від Бенфіки.

На думку слідчих, ця фірма була спеціально створена представниками лісабонського клубу для незаконних операцій. Наразі під підозрою перебувають три матчі Бенфіки, на яких небездоганно відпрацював Пайшау – два у 2014 році і один у 2019-му. До слова, Бруну завершив кар'єру арбітра у травні минулого року – він був рефері міжнародної категорії з 2004 року.

У разі доведення вини Бенфіки її буде понижено у класі.

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком обіграла Санта-Клару у чемпіонаті Португалії.

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