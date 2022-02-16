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Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози

Сьогодні 15:55 149 0
Напруженість в Україні не вплинула на професійні якості форварда
Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - zbirna.com.

Керівництво Бенфіки підтримало українського нападника Романа Яремчука через можливе російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє A Bola.

Представник португальського клубу помітив занепокоєння Романа та делікатно поговорив на цю тему з українським нападником. Він пообіцяв йому підтримку, як у психологічному плані, і у контактах у дипломатичних колах. За словами представника, у разі ескалації ситуації Бенфіка готова надати Яремчуку будь-яку посильну допомогу.

Партнери українця по команді розповіли, що нинішня напруженість в Україні не вплинула на професійні якості гравця.

Раніше УАФ долучилася до Дня єднання.

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