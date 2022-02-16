Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози

Напруженість в Україні не вплинула на професійні якості форварда

Керівництво Бенфіки підтримало українського нападника Романа Яремчука через можливе російське вторгнення в Україну.

Про це повідомляє A Bola.

Представник португальського клубу помітив занепокоєння Романа та делікатно поговорив на цю тему з українським нападником. Він пообіцяв йому підтримку, як у психологічному плані, і у контактах у дипломатичних колах. За словами представника, у разі ескалації ситуації Бенфіка готова надати Яремчуку будь-яку посильну допомогу.

Партнери українця по команді розповіли, що нинішня напруженість в Україні не вплинула на професійні якості гравця.

Раніше УАФ долучилася до Дня єднання.