Бенфіка підтримала Яремчука на тлі російської загрози

Джерело - zbirna.com.
Керівництво Бенфіки підтримало українського нападника Романа Яремчука через можливе російське вторгнення в Україну.
Про це повідомляє A Bola.
Представник португальського клубу помітив занепокоєння Романа та делікатно поговорив на цю тему з українським нападником. Він пообіцяв йому підтримку, як у психологічному плані, і у контактах у дипломатичних колах. За словами представника, у разі ескалації ситуації Бенфіка готова надати Яремчуку будь-яку посильну допомогу.
Партнери українця по команді розповіли, що нинішня напруженість в Україні не вплинула на професійні якості гравця.
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