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Мбаппе: ПСЖ – один із найкращих клубів світу

Сьогодні 11:55 133 0
Кіліан Мбаппе прокоментував перемогу над Реалом
Мбаппе: ПСЖ – один із найкращих клубів світу
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, попри перемогу над Реалом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, нічого не вирішив щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст.

"Хотіли добре підготуватися до важливих матчів, мріємо про подібні вечори. Бажаємо перемагати, нас підганяють наші вболівальники. Але ще буде матч-відповідь – спочатку в суботу потрібно зустрітися з Нантом, а потім будемо думати про другу гру з Реалом 9 березня.

Ні, я ще нічого не вирішив щодо майбутнього. Викладаюся максимально, а там подивимося, що буде наступного сезону. Я граю за ПСЖ – один із найкращих клубів світу. Як можна ігнорувати контекст? Це просто – потрібно просто грати у футбол. Ми ставимо дуже багато запитань, говоримо багато різних слів одне одному. Це ж ПСЖ та Реал – два великі клуби. Говорив, що віддам усе на полі, і треба доводити це діями

Я зробив результат першої зустрічі, нам потрібно показати все вдруге на Бернабеу. Їхати до Іспанії з думками про перевагу в рахунку несолідно для такого клубу, як ПСЖ. Потрібно проаналізувати матч, у другій грі буде інший контекст", – відзначив Мбаппе.

Нагадаємо, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.

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