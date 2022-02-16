Анчелотті пояснив поразку від ПСЖ

ПСЖ зумів створити складності Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми провели не найкращий матч, але це лише перша частина протистояння. Удома ми зіграємо інакше.

У нас були проблеми з доставкою м'яча вперед, робили багато неточних передач через їх високий пресинг. Суперник добре чинив тиск та зумів створити нам складності.

У другому матчі нам потрібно зіграти більш наполегливо, оскільки ми поступаємось у рахунку. Також ми маємо краще працювати з м'ячем.

Мбаппе – найкращий гравець у Європі на даний момент. Він вирішив результат матчу", - відзначив Анчелотті.