Анчелотті пояснив поразку від ПСЖ

Джерело - isport.ua.
ПСЖ зумів створити складності Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Ми провели не найкращий матч, але це лише перша частина протистояння. Удома ми зіграємо інакше.
У нас були проблеми з доставкою м'яча вперед, робили багато неточних передач через їх високий пресинг. Суперник добре чинив тиск та зумів створити нам складності.
У другому матчі нам потрібно зіграти більш наполегливо, оскільки ми поступаємось у рахунку. Також ми маємо краще працювати з м'ячем.
Мбаппе – найкращий гравець у Європі на даний момент. Він вирішив результат матчу", - відзначив Анчелотті.
Нагадаємо, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.