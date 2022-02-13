Інгулець переніс матч з Динамо до Києва - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Інгулець і у другому колі зіграє матч з Динамо у Києві.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
"Другу частину сезону Інгулець мав розпочати помпезним відкриттям арени у Петровому і суперматчем з чинним чемпіоном Динамо. Саме під цим приводом суперники обмінялися домашніми поєдинками, і у першому колі грали на стадіоні імені Лобановського.
Але сталося не так як гадалося. Арена у Петровому досі не здана в експлуатацію. Сусідня у Кропивницькому, яка Інгульцем заявлена на сезон, теж у цю пору виявилась не готовою. Варіант із полем у межах області, до прикладу в Олександрії, теж відпав.
А тому вдруге у сезоні Інгулець зійдеться з Динамо у Києві. Відзавтра на стадіоні імені Лобановського раніше запланованих термінів вмикають підігрів", - розповів Бурбас.
Матч другого кола заплановано на 26 лютого.
Раніше Інгулець переграв Ділу у контрольному матчі.