Інгулець переніс матч з Динамо до Києва - журналіст

Інгулець і у другому колі зіграє матч з Динамо у Києві.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"Другу частину сезону Інгулець мав розпочати помпезним відкриттям арени у Петровому і суперматчем з чинним чемпіоном Динамо. Саме під цим приводом суперники обмінялися домашніми поєдинками, і у першому колі грали на стадіоні імені Лобановського.

Але сталося не так як гадалося. Арена у Петровому досі не здана в експлуатацію. Сусідня у Кропивницькому, яка Інгульцем заявлена на сезон, теж у цю пору виявилась не готовою. Варіант із полем у межах області, до прикладу в Олександрії, теж відпав.

А тому вдруге у сезоні Інгулець зійдеться з Динамо у Києві. Відзавтра на стадіоні імені Лобановського раніше запланованих термінів вмикають підігрів", - розповів Бурбас.