Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 13 лютого. LIVE
Сьогодні 11:38 2045
Ольсбу-Рейселанн виграла персьют, Джима посіла 13 місце
Сьогодні 11:39 312
Одерматт став олімпійським чемпіоном у гігантському слаломі
Сьогодні 10:18 221
Новосад не виступить у кваліфікації Олімпіади-2022
Сьогодні 09:33 364
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 13 лютого
Сьогодні 09:28 1738
Гунько перебуває на останньому місці після перших двох заїздів
Сьогодні 05:46 427
Дніпро-1 оголосив про трансфер бразильського вінгера
Вчора 22:37 408
А судді хто? Американець, італієць і словенець вирішать долю Валієвої
Вчора 21:45 2122 1
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого
Вчора 17:22 10157
Генеральна прокурорка України закликала Ярославського повернутися в Україну
Вчора 16:41 1245
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Інгулець переніс матч з Динамо до Києва - журналіст

Сьогодні 11:38 172 0
Матч відбудеться у Києві
Інгулець переніс матч з Динамо до Києва - журналіст
#Динамо Київ, #Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець і у другому колі зіграє матч з Динамо у Києві.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

"Другу частину сезону Інгулець мав розпочати помпезним відкриттям арени у Петровому і суперматчем з чинним чемпіоном Динамо. Саме під цим приводом суперники обмінялися домашніми поєдинками, і у першому колі грали на стадіоні імені Лобановського.

Але сталося не так як гадалося. Арена у Петровому досі не здана в експлуатацію. Сусідня у Кропивницькому, яка Інгульцем заявлена на сезон, теж у цю пору виявилась не готовою. Варіант із полем у межах області, до прикладу в Олександрії, теж відпав.

А тому вдруге у сезоні Інгулець зійдеться з Динамо у Києві. Відзавтра на стадіоні імені Лобановського раніше запланованих термінів вмикають підігрів", - розповів Бурбас.

Матч другого кола заплановано на 26 лютого.

Раніше Інгулець переграв Ділу у контрольному матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 46685
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого 3679
Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади Колишній керівник WADA: Росії потрібно взяти тайм-аут на дві чи три Олімпіади 13569 3
Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого Прогрес українських біатлоністів і медальний прорив Норвегії: підсумки Олімпіади за 12 лютого 10157
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 12 лютого. LIVE 5247
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 4410
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 85648 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 9068 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 76721
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20215
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28163
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 40645