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Почеттіно: ПСЖ заслужив перемогу над Реалом

Сьогодні 08:29 80 0
Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу над Реалом (1:0) у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Почеттіно: ПСЖ заслужив перемогу над Реалом
Фото - gettyimages
#Ліга чемпіонів, #Почеттіно, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

ПСЖ намагався контролювати гру у матчі з Реалом та заслужив перемогу у грі.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Пресингуючи їх півзахисників, ми не давали суперникам розвивати їх комбінації. Докладали зусиль, щоб зупинити їх та повертати м'яч якомога вище. Намагалися контролювати гру усі 90 хвилин. Ми випустили не так багато моментів.

Я дуже радий. Команда дуже добре зіграла. Загалом ми були кращими за Реал та заслужили перемогу. Залишився ще один матч, але було важливо зробити цей перший крок. Це була дуже гарна гра", - відзначив Почеттіно.

Нагадаємо, гол Мбаппе приніс ПСЖ перемогу над Реалом.

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