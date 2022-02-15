ПСЖ - Реал: визначилися стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Французький Парі Сен-Жермен зіграє проти мадридського Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.
ПСЖ: Доннарумма - Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Мендес - Даніло, Паредес, Верратті - Ді Марія, Мбаппе - Мессі.
Запасні: Навас, Дагба, Діалло, Керер, Курзава, Еррера, Дракслер, Гана, Неймар, Саймонс, Вейналдум, Ікарді.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Модрич, Каземіру, Кроос - Асенсіо, Вінісіус - Бензема.
Лунін, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Лукас, Бейл, Себальос, Родріго, Іско, Камавінга.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, ПСЖ може звільнити Почеттіно, якщо команда програє Реалу.