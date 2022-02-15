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ПСЖ - Реал: визначилися стартові склади команд

Сьогодні 21:00 188 0
Поєдинок розпочнеться о 22:00
ПСЖ - Реал: визначилися стартові склади команд
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Французький Парі Сен-Жермен зіграє проти мадридського Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.

ПСЖ: Доннарумма - Хакімі, Маркіньос, Кімпембе, Мендес - Даніло, Паредес, Верратті - Ді Марія, Мбаппе - Мессі.

Запасні: Навас, Дагба, Діалло, Керер, Курзава, Еррера, Дракслер, Гана, Неймар, Саймонс, Вейналдум, Ікарді.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді - Модрич, Каземіру, Кроос - Асенсіо, Вінісіус - Бензема.

Лунін, Начо, Азар, Марсело, Вальверде, Йович, Лукас, Бейл, Себальос, Родріго, Іско, Камавінга.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, ПСЖ може звільнити Почеттіно, якщо команда програє Реалу.

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