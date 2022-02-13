Результати ПСЖ також не тішать босів клубу

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно розглядає можливість відходу з клубу після завершення сезону.

Про це повідомляє Goal.com.

49-річний фахівець не всім задоволений у паризькій команді. Зокрема, він має не дуже хороші стосунки зі спортивним директором Леонардо.

Результати ПСЖ також не тішать босів клубу. У чемпіонаті команда лідирує із солідною перевагою, проте вилетіла з Кубка країни вже на стадії 1/8 фіналу.

Майбутнє Почеттіно багато в чому залежить від виступу у Лізі чемпіонів. Якщо ПСЖ програє Реалу в 1/8 фіналу, тренера можуть звільнити, не чекаючи закінчення сезону.

Нагадаємо, Рамос пропустить перший матч ПСЖ з Реалом у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал запросить Почеттіно, якщо Анчелотті не виконає цілі на сезон.