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ПСЖ може звільнити Почеттіно, якщо команда програє Реалу

Сьогодні 22:28 135 0
Результати ПСЖ також не тішать босів клубу
ПСЖ може звільнити Почеттіно, якщо команда програє Реалу
#Кубок Франції, #Леонардо, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліга чемпіонів, #Почеттіно, #ПСЖ, #Реал Мадрид

Джерело - Goal.com.

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно розглядає можливість відходу з клубу після завершення сезону.

Про це повідомляє Goal.com.

49-річний фахівець не всім задоволений у паризькій команді. Зокрема, він має не дуже хороші стосунки зі спортивним директором Леонардо.

Результати ПСЖ також не тішать босів клубу. У чемпіонаті команда лідирує із солідною перевагою, проте вилетіла з Кубка країни вже на стадії 1/8 фіналу.

Майбутнє Почеттіно багато в чому залежить від виступу у Лізі чемпіонів. Якщо ПСЖ програє Реалу в 1/8 фіналу, тренера можуть звільнити, не чекаючи закінчення сезону.

Нагадаємо, Рамос пропустить перший матч ПСЖ з Реалом у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал запросить Почеттіно, якщо Анчелотті не виконає цілі на сезон.

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