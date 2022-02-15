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Манчестер Юнайтед може придбати Кейна влітку

Сьогодні 18:52 226 0
Форвард Тоттенгема хоче попрацювати з колишнім тренером у МЮ
Манчестер Юнайтед може придбати Кейна влітку
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кейн, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #ПСЖ, #Тоттенгем

Джерело - The Telegraph.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн хотів би знову попрацювати з Маурісіо Почеттіно, який зараз очолює ПСЖ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Якщо аргентинця призначать тренером Манчестер Юнайтед, то клуб спробує підписати Кейна. Джерела, близькі до гравця, повідомляли, що Гаррі хотів би знову попрацювати з Почеттіно.

  АктуальноГравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Почеттіно очолив команду

Форвард відкритий до переходу в МЮ.

Раніше Почеттіно пояснив важку адаптацію Мессі у ПСЖ.

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