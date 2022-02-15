Форвард Тоттенгема хоче попрацювати з колишнім тренером у МЮ

Джерело - The Telegraph.

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн хотів би знову попрацювати з Маурісіо Почеттіно, який зараз очолює ПСЖ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Якщо аргентинця призначать тренером Манчестер Юнайтед, то клуб спробує підписати Кейна. Джерела, близькі до гравця, повідомляли, що Гаррі хотів би знову попрацювати з Почеттіно.

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Форвард відкритий до переходу в МЮ.

Раніше Почеттіно пояснив важку адаптацію Мессі у ПСЖ.