Почеттіно пояснив важку адаптацію Мессі у ПСЖ

Нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі потрібен час, аби повністю адаптувати у паризькому клубі.

Про це розповів головний тренер французького клубу Маурісіо Почеттіно.

"Немає сумнівів: Лео – найкращий гравець світу, і він принесе багато радості ПСЖ та фанатам клубу. Він зробить те, що вміє, як завжди. Але через травми та виклики до збірної, куди його запрошували щомісяця, час на адаптацію скоротився. Мессі ніколи не шукатиме виправдань, як і ми.

Але він ніколи не грав ніде, окрім Барселони. Коли ти переходиш у новий клуб, потрібно пройти через цей природний процес та звикнути до нового місця. Травми, переїзди, відсутність постійного контакту з партнерами означають, що час на адаптацію до команди збільшується, тому на повернення Мессі до кращої форми пішов час", – розповів Почеттіно.