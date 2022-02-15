Джерело - The Guardian.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) провела опитування серед гравців із приводу ідеї ФІФА проводити чемпіонат світу кожні два роки.

Про це повідомляє The Guardian.

75 відсотків опитаних футболістів виступили за те, щоб світова першість проводилася раз на чотири роки, як зараз.

У Європі та Азії за те, щоб ЧС проводився кожні чотири роки, проголосували 77 відсотків гравців.

В Америці нинішню модель проведення турніру підтримали 63% опитаних, в Африці – 49%.

81% опитаних футболістів вважають внутрішній національний чемпіонат та світову першість своїми улюбленими турнірами.

Загалом в опитуванні взяли участь 1000 чинних футболістів.

Нагадаємо, футбол можуть виключити з програми літніх Олімпійських ігор.