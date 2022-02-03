Головне
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
Вчора 19:42 3647
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 21:01 555
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Сьогодні 18:39 1468
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Сьогодні 18:15 463
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 16:10 1538
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 15:33 340
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 14:33 542
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Сьогодні 12:47 503
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:29 25550
Металіст підписав бразильського таланта
Сьогодні 08:27 563
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1317
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1190
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4317
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1099
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 931

Футбол можуть виключити з програми літніх Олімпійських ігор

Сьогодні 22:34 164 0
МОК стежитиме за тим, як змінюватиметься міжнародний календар матчів
Футбол можуть виключити з програми літніх Олімпійських ігор
#ФІФА, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет), #Олімпійські ігри - 2028

Джерело - The Telegraph.

Футбол може бути виключений з програми літніх Олімпійських ігор, якщо буде реалізовано проєкт ФІФА з проведення чемпіонату світу раз на два роки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міжнародний олімпійський комітет опублікував "первісний" список видів спорту, які потраплять до програми літньої Олімпіади-2028.

Футбол включений до їхнього числа, проте біля нього стоїть така примітка: "МОК стежитиме за тим, як змінюватиметься міжнародний календар матчів".

Також, бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство виключили з Олімпіади.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22048
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21073
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25550
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17506
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 21275 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 33068 1
Рекомендуємо
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 10175
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 16673
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4501
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 29383
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022 1202
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 28920 1