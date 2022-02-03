Футбол можуть виключити з програми літніх Олімпійських ігор

МОК стежитиме за тим, як змінюватиметься міжнародний календар матчів

Джерело - The Telegraph.

Футбол може бути виключений з програми літніх Олімпійських ігор, якщо буде реалізовано проєкт ФІФА з проведення чемпіонату світу раз на два роки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Міжнародний олімпійський комітет опублікував "первісний" список видів спорту, які потраплять до програми літньої Олімпіади-2028.

Футбол включений до їхнього числа, проте біля нього стоїть така примітка: "МОК стежитиме за тим, як змінюватиметься міжнародний календар матчів".

Також, бокс, важку атлетику та сучасне п'ятиборство виключили з Олімпіади.