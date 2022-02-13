Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ

Шахтар наразі на 50% готовий до чемпіонату України.

Про це розповів півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Важко оцінити гру з Шахтарем Караганда загалом, адже ми на зборах. До чемпіонату підготувалися відсотків на п'ятдесят, але є ще багато факторів, над якими варто працювати.

З точки зору тактики готові значно краще, ніж протягом перших днів, фізично теж, та й технічно. Коли щойно розпочали перший збір, були деякі помилки, а зараз уже значно краще. Нам одразу дали зрозуміти, що другий збір буде в такому інтенсивному темпі", – розповів Мудрик.