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Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ

Сьогодні 14:43 47 0
Михайло Мудрик прокоментував готовність Шахтаря
Мудрик оцінив готовність Шахтаря до УПЛ
#Мудрик, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар наразі на 50% готовий до чемпіонату України.

Про це розповів півзахисник гірників Михайло Мудрик.

"Важко оцінити гру з Шахтарем Караганда загалом, адже ми на зборах. До чемпіонату підготувалися відсотків на п'ятдесят, але є ще багато факторів, над якими варто працювати.

З точки зору тактики готові значно краще, ніж протягом перших днів, фізично теж, та й технічно. Коли щойно розпочали перший збір, були деякі помилки, а зараз уже значно краще. Нам одразу дали зрозуміти, що другий збір буде в такому інтенсивному темпі", – розповів Мудрик.

Нагадаємо, Шахтар переміг Шахтар Караганду у контрольному матчі.

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