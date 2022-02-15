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Відновлення УПЛ опинилося під загрозою зриву - ЗМІ

Сьогодні 08:28 259 0
Відновлення УПЛ опинилося під загрозою зриву - ЗМІ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Можливе вторгнення Росії на територію України і запровадження воєнного стану ставить під загрозу проведення міжнародних спортивних заходів у нашій країні.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Якщо ситуація в Україні, викликана небезпекою повномасштабного вторгнення північного сусіда, найближчим часом погіршиться, старт весняної частини чемпіонату України можуть перенести.

Занепокоєння ситуацією висловив Спортінг, який став суперником Динамо в Юнацькій лізі УЄФА. Не виключено, що Союз європейських футбольних асоціацій вестиме з українським клубом діалог щодо того, щоб цей матч був перенесений до Львова або відбувся на нейтральному полі.

Крім того, УЄФА опрацьовує можливості для інших змін у календарі щодо домашніх міжнародних ігор українських клубів та збірних під егідою УЄФА, або вимагатиме від української сторони додаткових заходів безпеки.

Нагадаємо, збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський.

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