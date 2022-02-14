Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський

Тренування відбудеться у березні

Джерело - УАФ.

Збірна України розпочне збір напередодні поєдинку плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 у Катарі 18 березня.

Про це повідомляє УАФ.

Цього дня представники клубів УПЛ зберуться у київському готелі Опера. Футболісти, які грають в інших чемпіонатах, прибудуть до розташування збірної 20-21 березня. Підготовка відбуватиметься на базі Святошин біля Києва.

На 21 березня заплановано відкрите тренування на НСК Олімпійський. Наступного дня команда вилетить у Глазго, де 24 березня проведе матч проти Шотландії.

Повідомлялося, що британські візи оформили для 36 українських футболістів. Склад поки що не оголошений.

Нагадаємо, на матч Шотландія - Україна продані всі ВІП-квитки.