Головне
Перше в історії золото в жіночому монобобі та безмедальний день Норвегії: підсумки Олімпіади за 14 лютого
Сьогодні 15:25 2592
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 15 лютого
Сьогодні 19:25 852
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 14 лютого. LIVE
Сьогодні 17:43 4349
Ментао стала олімпійською чемпіонкою у лижній акробатиці, Полюк посіла 22-е місце
Сьогодні 14:18 342
Динамо дізналося суперника у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 13:43 1958
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 13:38 91432 2
Збірна України з біатлону назвала склад на чоловічу естафету на Олімпіаду-2022
Сьогодні 13:02 1324
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду
Сьогодні 12:00 33909 1
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 508
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 191419
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський

Сьогодні 22:37 125 0
Тренування відбудеться у березні
Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський
#Збірна України з футболу, #НСК Олімпійський, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат світу 2022, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України розпочне збір напередодні поєдинку плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 у Катарі 18 березня.

Про це повідомляє УАФ.

Цього дня представники клубів УПЛ зберуться у київському готелі Опера. Футболісти, які грають в інших чемпіонатах, прибудуть до розташування збірної 20-21 березня. Підготовка відбуватиметься на базі Святошин біля Києва.

На 21 березня заплановано відкрите тренування на НСК Олімпійський. Наступного дня команда вилетить у Глазго, де 24 березня проведе матч проти Шотландії.

Повідомлялося, що британські візи оформили для 36 українських футболістів. Склад поки що не оголошений.

Нагадаємо, на матч Шотландія - Україна продані всі ВІП-квитки.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО 38790
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 52315
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 191419
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 91432 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 36415
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 105180
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4899
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 25909
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 9591
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11173
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 178268
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 215270 4