Збірна України проведе відкрите тренування на НСК Олімпійський

Джерело - УАФ.
Збірна України розпочне збір напередодні поєдинку плей-оф кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 у Катарі 18 березня.
Про це повідомляє УАФ.
Цього дня представники клубів УПЛ зберуться у київському готелі Опера. Футболісти, які грають в інших чемпіонатах, прибудуть до розташування збірної 20-21 березня. Підготовка відбуватиметься на базі Святошин біля Києва.
На 21 березня заплановано відкрите тренування на НСК Олімпійський. Наступного дня команда вилетить у Глазго, де 24 березня проведе матч проти Шотландії.
Повідомлялося, що британські візи оформили для 36 українських футболістів. Склад поки що не оголошений.
Нагадаємо, на матч Шотландія - Україна продані всі ВІП-квитки.