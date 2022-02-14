На матч Шотландія - Україна продані всі ВІП-квитки

Скайбокс на гру коштував більше 6 тисяч фунтів стерлінгів

Джерело - Чемпіон.

Матч Шотландія - Україна у рамках півфіналу плей-оф кваліфікації ЧС-2022 користується значиним попитом серед сплатопроможної аудиторії шотландських фанів.

Вболівальникам були запропоновані чотири ВІП-пакети гостинності - Skybox (номінал від 5 988 фунтів стерлінгів + податки), Skylounge (від 202,80 фунтів + податки), Hampden Suites (від 322,80 фунтів + податки) та Club Hampden (від 418,80 фунтів + податки).

На сьогодні вже всі ВІП-пакети продані.

Нагадаємо, матч Шотландія- Україна відбудеться 24 березня. Чемпіон організовує фан-тур в Глазго в підтримку збірної України.

Максим Розенко, Чемпіон