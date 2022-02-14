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Мец - Марсель 1:2. Огляд матчу

Сьогодні 16:53 174 0
Гості здобули мінімальну перемогу
Мец - Марсель 1:2. Огляд матчу
#ВІДЕООГЛЯД, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Марсель, #Мец

Джерело - Чемпіон.

Марсель здобув мінімальну перемогу над Мецом у межах 24 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

24 тур, 13 лютого

Мец - Марсель 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бакамбу, 1:1 - 52 Маїга, 1:2 - 82 Мілік

Раніше ПСЖ вирвав перемогу у Ренна.

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