Джерело - Чемпіон.
Марсель здобув мінімальну перемогу над Мецом у межах 24 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
24 тур, 13 лютого
Голи: 0:1 - 26 Бакамбу, 1:1 - 52 Маїга, 1:2 - 82 Мілік
Раніше ПСЖ вирвав перемогу у Ренна.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Марсель здобув мінімальну перемогу над Мецом у межах 24 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
24 тур, 13 лютого
Голи: 0:1 - 26 Бакамбу, 1:1 - 52 Маїга, 1:2 - 82 Мілік
Раніше ПСЖ вирвав перемогу у Ренна.