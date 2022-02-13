Головне
Втрачений медальний шанс Джими та новий лідер медального заліку: підсумки Олімпіади за 13 лютого
Вчора 19:39 1432
Шалений гол Маліновського приніс Аталанті нічию з Ювентусом, Мілан обіграв Сампдорію Супряги. Результати 25 туру Серії А
Вчора 23:38 1188
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 23:24 35114
Збірна України здобула срібло на Кубку світу в Росії
Вчора 20:50 581
Динамо знищило Інджію в контрольному поєдинку
Вчора 18:56 504
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 14 лютого
Вчора 18:02 666
Американка Джексон завоювала золоту медаль на дистанції 500 метрів
Вчора 16:47 321
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Вчора 16:02 1142
Два українські біатлоністи виступлять у мас-старті
Вчора 15:33 1048
Шаоан Лю тріумфував на дистанції 500 метрів
Вчора 15:18 322
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Марсель переграв Мец, Монако зіграв унічию з Лор'яном. Результати 24 туру Ліги 1

Вчора 23:41 619 0
Результати 24 туру Ліги 1
Марсель переграв Мец, Монако зіграв унічию з Лор'яном. Результати 24 туру Ліги 1
#Анже, #Бордо, #Брест, #Клермон, #Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Лор'ян, #Марсель, #Мец, #Монако, #Нант, #Реймc, #Сент-Етьєн, #Страсбур, #Труа

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 24 туру Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

24 тур, 13 лютого

Монако - Лор'ян 0:0

Анже - Страсбург 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 11 Гамейро

Брест - Труа 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Сатріано, 2:0 - 27 Сатріано, 2:1 - 45 Рамі, 3:1 - 49 Онора, 4:1 - 67 Онора, 5:1 - 82 Муньє

Клермон - Сент-Етьєн 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Унтонджі, 1:1 - 71 Камара, 1:2 - 82 Колодзєйчак

Нант - Реймс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 17 Сімон

Ланс - Бордо 3:2 (3:1)

Голи: 1:0 - 10 Калімуендо, 2:0 - 22 Какута(П), 3:0 - 26 Фофана, 3:1 - 33 Еліс, 3:2 - 53 Хванг Уїджо

Мец - Марсель 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Бакамбу, 1:1 - 52 Маїга, 1:2 - 82 Мілік

Раніше ПСЖ вирвав перемогу у Ренна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище 6583
Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно? Баюл: Якщо Валієву покарають, у дівчинки зламана доля, а у Тутберідзе - ні. Чесно? 15541
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський турнір з керлінгу - календар, результати 5034
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35114
Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої Баюл вишукано потролила тренерку Валієвої 11232
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 49606
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22871
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20998
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 30224 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 12291 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39825
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 5208 1