Де Лігт: Запитав у Маліновського, як він із 30 метрів влучив і забив?

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив яскравий гол зі штрафного на 76-й хвилині у ворота Ювентуса.

Про це розповів гравець туринського клубу Маттейс де Лігт.

"Я припускав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Маліновського після матчу питав, як він із 30 метрів влучив і забив?! Ніколи не подумав би, що він зможе забити звідти.

Я не хвилювався після удару Бога, бо відчув, як м'яч влучив мені по ребрах. По удару я знав, що не грав рукою, тож не хвилювався. Я роблю свою роботу, яка полягає у захисті воріт. Це був дуже складний матч для нас і дуже цікавий для вболівальників, бо обидві команди хотіли перемогти, тож було багато моментів. Думаю, обидві команди розчаровані тим, що сьогодні втратили два очки, але такий футбол", - сказав Де Лігт.