Головне
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 14 лютого. LIVE
Сьогодні 11:08 2007
Українка Полюк не подолала кваліфікацію лижної акробатики
Сьогодні 10:18 204
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:10 190710
Валієву допустили до виступу в жіночому турнірі
Сьогодні 08:13 937
Маліновський забив фантастичний гол Ювентусу в стилі Роберто Карлоса. ВІДЕО
Сьогодні 08:11 4066
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 14 лютого
Сьогодні 07:14 1802
Пападакіс та Сізерон виграли змагання з танців на льоду, Назарова і Нікітін посіли 20-е місце
Сьогодні 06:48 380
Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою у бобслеї, Гунько посіла 20-е місце
Сьогодні 06:02 339
Шалений гол Маліновського приніс Аталанті нічию з Ювентусом, Мілан обіграв Сампдорію Супряги. Результати 25 туру Серії А
Вчора 23:38 1875
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 23:24 35519
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Де Лігт: Запитав у Маліновського, як він із 30 метрів влучив і забив?

Сьогодні 09:42 294 0
Маттейс де Лігт прокоментував нічию з Аталантою
Де Лігт: Запитав у Маліновського, як він із 30 метрів влучив і забив?
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Маттейс де Лігт, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив яскравий гол зі штрафного на 76-й хвилині у ворота Ювентуса.

Про це розповів гравець туринського клубу Маттейс де Лігт.

"Я припускав, що він не зможе забити звідти! Я навіть Маліновського після матчу питав, як він із 30 метрів влучив і забив?! Ніколи не подумав би, що він зможе забити звідти.

Я не хвилювався після удару Бога, бо відчув, як м'яч влучив мені по ребрах. По удару я знав, що не грав рукою, тож не хвилювався. Я роблю свою роботу, яка полягає у захисті воріт. Це був дуже складний матч для нас і дуже цікавий для вболівальників, бо обидві команди хотіли перемогти, тож було багато моментів. Думаю, обидві команди розчаровані тим, що сьогодні втратили два очки, але такий футбол", - сказав Де Лігт.

Нагадаємо, Аталанта зіграла внічию з Ювентусом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 35519
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 50567
Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище Самуельссон висловився щодо допінгу Валієвої: Це звичне явище 17247
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 100496
Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Снігур оновили особисті рекорди 190710
Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона Губернієв порадив Гераскевичу слухати пісні Кобзона 10598 5
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 5631
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 34363 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70334 2
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 4870
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 36079
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11151