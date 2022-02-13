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Барселона вирала нічию з Еспаньйолом, Реал Сосьєдад переміг Гранаду. Результати 24 туру Ла-Ліги

Вчора 23:57 578 0
Відбулися матчі Ла-Ліги
Барселона вирала нічию з Еспаньйолом, Реал Сосьєдад переміг Гранаду. Результати 24 туру Ла-Ліги
#Алавес, #Барселона, #Бетіс, #Валенсія, #Гранада, #Еспаньйол, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Леванте, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, відбулися матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 13 лютого

Алавес - Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Ндіає, 1:1 - 62 Гуедеш(П), 2:1 - 76 Хоселу(П)

Леванте - Бетіс 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 14 Фекір, 0:2 - 29 Гонсалес, 0:3 - 42 Карвалью, 1:3 - 43 Гомес, 2:3 - 47 Гомес, 2:4 - 49 Фекір

Реал Сосьєдад - Гранада 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Оярсабаль(П), 2:0 - 74 Рафінья

Еспаньйол - Барселона 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Педрі, 1:1 - 40 Дардер, 2:1 - 64 Де Томас, 2:2 - 90+6 де Йонг

Нагадаємо, Сельвія перемогла Ельче.

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