Барселона вирала нічию з Еспаньйолом, Реал Сосьєдад переміг Гранаду. Результати 24 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 лютого, відбулися матчі 24 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 13 лютого
Алавес - Валенсія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Ндіає, 1:1 - 62 Гуедеш(П), 2:1 - 76 Хоселу(П)
Леванте - Бетіс 2:4 (1:3)
Голи: 0:1 - 14 Фекір, 0:2 - 29 Гонсалес, 0:3 - 42 Карвалью, 1:3 - 43 Гомес, 2:3 - 47 Гомес, 2:4 - 49 Фекір
Реал Сосьєдад - Гранада 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 36 Оярсабаль(П), 2:0 - 74 Рафінья
Еспаньйол - Барселона 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 2 Педрі, 1:1 - 40 Дардер, 2:1 - 64 Де Томас, 2:2 - 90+6 де Йонг
Нагадаємо, Сельвія перемогла Ельче.