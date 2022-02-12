Сельвія перемогла Ельче у 24 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Севілья у 24 турі Ла-Ліги вдома обіграла Ельче.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 11 лютого
Севілья - Ельче 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Гомес, 2:0 - 76 Мір
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Севілья у 24 турі Ла-Ліги вдома обіграла Ельче.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
24 тур, 11 лютого
Севілья - Ельче 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 70 Гомес, 2:0 - 76 Мір