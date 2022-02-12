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Сельвія перемогла Ельче у 24 турі Ла-Ліги

Сьогодні 00:01 126 0
Севілья перервала серію з трьох нічийних матчів у чемпіонаті Іспанії
Сельвія перемогла Ельче у 24 турі Ла-Ліги
#Ельче, #Севілья, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Севілья у 24 турі Ла-Ліги вдома обіграла Ельче.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

24 тур, 11 лютого

Севілья - Ельче 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 70 Гомес, 2:0 - 76 Мір

Раніше Севілья не змогла виграти в Осасуни.

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