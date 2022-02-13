Барселона підписала попередній контракт з Аспілікуетою

Джерело - football24.ua.
Захисник Челсі Сесар Аспілікуета та Барселона підписали попередній контракт про співпрацю з літа 2022-го.
Про це повідомляє Sport.es.
32-річний іспанець приєднається до каталонського клубу на правах вільного агента, адже його чинна угода з лондонцями розрахована до 30 червня. Нагадаємо, Челсі у 2012-му придбав Сесара у Марселя за близько 9 млн євро. Наразі оборонець є основним капітаном "синіх".
У нинішньому сезоні Аспілікуета провів 29 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.
Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.