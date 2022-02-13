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Барселона підписала попередній контракт з Аспілікуетою

Сьогодні 15:12 160 0
Сесар Аспілікуета влітку змінить клуб
Барселона підписала попередній контракт з Аспілікуетою
Фото - gettyimages
#Сесар Аспілікуета, #Барселона, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета та Барселона підписали попередній контракт про співпрацю з літа 2022-го.

Про це повідомляє Sport.es.

32-річний іспанець приєднається до каталонського клубу на правах вільного агента, адже його чинна угода з лондонцями розрахована до 30 червня. Нагадаємо, Челсі у 2012-му придбав Сесара у Марселя за близько 9 млн євро. Наразі оборонець є основним капітаном "синіх".

У нинішньому сезоні Аспілікуета провів 29 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.

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