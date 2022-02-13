Барселона підписала попередній контракт з Аспілікуетою

Сесар Аспілікуета влітку змінить клуб

Захисник Челсі Сесар Аспілікуета та Барселона підписали попередній контракт про співпрацю з літа 2022-го.

Про це повідомляє Sport.es.

32-річний іспанець приєднається до каталонського клубу на правах вільного агента, адже його чинна угода з лондонцями розрахована до 30 червня. Нагадаємо, Челсі у 2012-му придбав Сесара у Марселя за близько 9 млн євро. Наразі оборонець є основним капітаном "синіх".

У нинішньому сезоні Аспілікуета провів 29 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

Нагадаємо, Барселона шукає конкурента тер Штегену.