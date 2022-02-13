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Яремчук зробив гольовий пас у переможному матчі Бенфіки з Санта-Кларою

Сьогодні 00:49 45 0
Яремчук зробив гольовий пас у переможному матчі Бенфіки з Санта-Кларою
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Український форвард португальської Бенфіки Роман Яремчук відзначився асистом у матчі чемпіонату Португалії проти Санта-Клари.

Нападник збірної України, який пропустив два матчі через травму ока, вийшов на заміну на 57-й хвилині, а через 5 хвилин відзначився результативною дією на Нуньєса, який зробив дубль.

В активі Яремчука 6 голів і 3 асисти в 14 матчах за Орлів.

Бенфіка перемогла з рахунком 2:1. Лісабонці після 22 турів набрали 50 очок і посідають третю сходинку в чемпіонаті, відстаючи від лідера - Порту на 10 очок. У Спортінга - 54.

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