Джерело - Чемпіон.

Український форвард португальської Бенфіки Роман Яремчук відзначився асистом у матчі чемпіонату Португалії проти Санта-Клари.

Нападник збірної України, який пропустив два матчі через травму ока, вийшов на заміну на 57-й хвилині, а через 5 хвилин відзначився результативною дією на Нуньєса, який зробив дубль.

В активі Яремчука 6 голів і 3 асисти в 14 матчах за Орлів.

Бенфіка перемогла з рахунком 2:1. Лісабонці після 22 турів набрали 50 очок і посідають третю сходинку в чемпіонаті, відстаючи від лідера - Порту на 10 очок. У Спортінга - 54.