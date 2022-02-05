Головне
Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022
Вчора 19:39 4602 2
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 08:32 1245
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:52 69858 6
Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022
Вчора 22:52 2161
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
Вчора 22:19 7205 3
Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії
Вчора 20:28 19590 1
Україна - Росія 2:3. Огляд матчу
Вчора 20:19 1086
Динамо розписало мирову з Левські в контрольному поєдинку
Вчора 17:59 431
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Вчора 17:57 37044 1
Полісся з Усиком переграло Верес на Winter Cup 2022
Вчора 17:11 852
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1386
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1238
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4405
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1178
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 984

Стали відомі деталі травми Яремчука

Сьогодні 09:12 109 0
Яремчук травмувався на тренуванні Бенфіки
Стали відомі деталі травми Яремчука
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Роман Яремчук

Джерело - isport.ua.

Форвард Бенфіки Роман Яремчук травмував очі на тренуванні.

Про це повідомляє Record.

Інцидент стався, коли 26-річний українець виконував вправи із гумкою для фітнесу. Вона раптово порвалася і вдарила гравця в обличчя.

Яремчук діагностував пошкодження правого очного яблука. З цієї причини він пропустив матч проти Жил Вісенте (1:2).

У сезоні на рахунку українця 6 голів і 2 асисти в 13 матчах чемпіонату Португалії.

Нагадаємо, Бенфіка без Яремчука поступилася Жил Вісенте в чемпіонаті Португалії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 37044 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 26552
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 27111
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 36513
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 69858 6
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 23534
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17429
Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії Збірна України проведе додатковий товариський матч, якщо програє Шотландії 1010
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9387
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 17939
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22163
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 50719