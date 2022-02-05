Стали відомі деталі травми Яремчука

Джерело - isport.ua.
Форвард Бенфіки Роман Яремчук травмував очі на тренуванні.
Про це повідомляє Record.
Інцидент стався, коли 26-річний українець виконував вправи із гумкою для фітнесу. Вона раптово порвалася і вдарила гравця в обличчя.
Яремчук діагностував пошкодження правого очного яблука. З цієї причини він пропустив матч проти Жил Вісенте (1:2).
У сезоні на рахунку українця 6 голів і 2 асисти в 13 матчах чемпіонату Португалії.
Нагадаємо, Бенфіка без Яремчука поступилася Жил Вісенте в чемпіонаті Португалії.