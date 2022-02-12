Баварія поступилась Бохуму, Вольфсбург обіграв Айнтрахт. Результати 22 туру Бундесліги

Результати 22 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 22 туру Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

22 тур, 12 лютого

Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Крузе, 0:2 - 90+3 Лукебакіо

Боруссія М. - Аугсбург 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Коне, 2:0 - 46 Гофманн, 2:1 - 55 Ягу, 3:1 - 67 Бенсебаїні, 3:2 - 90+3 Фіннбогасон

Бохум - Баварія Мюнхен 4:2 (4:1)

Голи: 0:1 - 9 Левандовський, 1:1 - 14 Антві-Аджей, 2:1 - 38 Локадія, 3:1 - 40 Гамбоа, 4:1 - 44 Хольтманн, 4:2 - 75 Левандовський

Гройтер Фюрт - Герта Берлін 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Хргота, 2:0 - 71 Хргота (пен), 2:1 - 82 Гехтер

Фрайбург - Майнц 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Хак, 1:1 - 69 Петерсен

Сьогодні, у Бундеслізі буде зіграно ще один матч.

19:30 Баєр Леверкузен - Штутгарт

Раніше Лейпциг переграв Кельн у 22 турі Бундесліги.