Головне
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого
Сьогодні 17:21 11774
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 12 лютого
Сьогодні 21:35 897
МОК не буде карати Гераскевича за антивоєнний плакат
Сьогодні 20:12 385
Коноплянка - гравець Краковії
Сьогодні 18:24 675
Гротхер став олімпійським чемпіоном у Пекіні, Гераскевич посів 18 місце
Сьогодні 16:45 284
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію
Сьогодні 15:09 4381 1
Калініченко та Марусяк подолали кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 14:18 692
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським
Сьогодні 13:09 59956
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 13:05 35298
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 12:46 33548
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Полісся - Металіст 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:55 143 0
Огляд матчу Полісся - Металіст
Полісся - Металіст 2:0. Огляд матчу
#Металіст, #Полісся, #Winter Cup 2022

Джерело - Чемпіон.

Металіст на Winter Cup 2022 поступився Поліссю.

Winter Cup 2022

Фінал, 11 лютого

Полісся - Металіст 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 79 Козак, 2:0 - 90 Морозко

Нагадаємо, Полісся з Усиком переграло Верес.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 33548
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 59956
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 35298
Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого Найкращий результат України та світовий рекорд у ковзанах: підсумки Олімпіади за 11 лютого 11774
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - календар, результати 39073
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 77042
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9737
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 59956
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 11455 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 28025
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 9816
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 39567