Полісся - Металіст 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Металіст на Winter Cup 2022 поступився Поліссю.
Winter Cup 2022
Фінал, 11 лютого
Полісся - Металіст 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Козак, 2:0 - 90 Морозко
Нагадаємо, Полісся з Усиком переграло Верес.
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Джерело - Чемпіон.
Металіст на Winter Cup 2022 поступився Поліссю.
Winter Cup 2022
Фінал, 11 лютого
Полісся - Металіст 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 79 Козак, 2:0 - 90 Морозко
Нагадаємо, Полісся з Усиком переграло Верес.