Палкін назвав вартість трансферу Нереса

Шахтар заплатить за трансфер Давіда Нереса 12 млн євро.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін у коментарі Футбол 1.

"Переговорний процес тривав близько двох місяців. Були альтернативні варіанти, але Нерес був ціллю номер один, і клуб доклав усіх сил.

Сума угоди становить 12 мільйонів євро, платіж на 5 років. І до чотирьох мільйонів бонусів для Аякса у разі різних досягнень на кшталт виходу з групи Ліги чемпіонів.

Придбали для конкуренції", - сказав Палкін.