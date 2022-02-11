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Палкін назвав вартість трансферу Нереса

Сьогодні 21:42 187 0
Палкін прокоментував трансфер Нереса
Палкін назвав вартість трансферу Нереса
Фото - gettyimages
#Нерес, #Сергій Палкін, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар заплатить за трансфер Давіда Нереса 12 млн євро.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін у коментарі Футбол 1.

"Переговорний процес тривав близько двох місяців. Були альтернативні варіанти, але Нерес був ціллю номер один, і клуб доклав усіх сил.

Сума угоди становить 12 мільйонів євро, платіж на 5 років. І до чотирьох мільйонів бонусів для Аякса у разі різних досягнень на кшталт виходу з групи Ліги чемпіонів.

Придбали для конкуренції", - сказав Палкін.

Раніше Шахтар оголосив про трансфер Нереса.

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