Шахтар оголосив про трансфер Нереса

Давід Нерес - гравець Шахтаря

Вінгер Аякса Давід Нерес став гравцем Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Бразилець підписав контракт до 31 грудня 2026 року. Інші деталі угоди невідомі.

Давід Нерес – вихованець Сан-Паулу, у складі якого 2016-го дебютував на найвищому рівні в чемпіонаті Бразилії. У цьому клубі футболіст провів 8 поєдинків і забив 3 голи. У січні 2017 року був придбаний Аяксом. Протягом 5 років Нерес відіграв за амстердамців 180 матчів, забив 47 м'ячів і зробив 43 асисти.