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Десна відправилась на збори у Туреччину

Сьогодні 17:13 104 0
Десна відправилась на збори у Туреччину
#Десна, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Чернігівська Десна відправилася на навчально-тренувальний збір до Туреччини. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда буде проживати у місті Анталія. На зборах заплановано проведення 4 контрольних поєдинків, перший вже 14 лютого. Суперник - ФК Вележ (Боснія і Герцеговина).

Всього на збір відправилося 24 гравці: 

Воротарі: Ігор Литовка, Роман Мисак;

Захисники: Вадим Жук, Євген Цимбалюк, Євген Селін, Даніїл Пусь, Олександр Сафронов, Олександр Масалов, Артем Хацкевич;

Півзахисники: Єгор Картушов, Андрій Домбровський, Євгеній Белич, Леван Арвеладзе, Тарас Завійський, Вікентій Волошин, Георгіос Ермеідіс, Сергій Макаренко, Денис Дем'яненко, Джіліндо Безгубченко, Богдан Шейко;

Нападники: Денис Безбородько, Максим Дегтярьов, Ілля Шевцов, Олексій Пащенко.

Раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

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