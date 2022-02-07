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Калітвінцев: Десна чотири місяці не платила зарплату

Сьогодні 20:57 54 0
Владислав Калітвінцев прокоментував відхід з Десни
Калітвінцев: Десна чотири місяці не платила зарплату
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна не платила зарплату півзахиснику Владиславу Калітвінцеву.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Найголовніше, що вирішилося питання з можливістю моєї заявки за Олександрію. Я тренуюся зі спокійною душею з командою. Залишилися незавершені питання щодо фінансів. Трохи пізніше буде вже якась ясність. Представники Десни говорили, що я незаконно покинув клуб Але все вирішилося на мою користь, отже я мав рацію.

Заборгованість у клубі перед футболістами була за чотири місяці, деякі гравці доходили до п'яти. Знаю, що зарплату за місяць виплатили нещодавно. Більше мені нічого невідомо. Я нічого не отримав", - сказав Калітвінцев.

Нагадаємо, УАФ дозволила Олександрії зареєструвати Калітвінцева.

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