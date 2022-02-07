Калітвінцев: Десна чотири місяці не платила зарплату

Десна не платила зарплату півзахиснику Владиславу Калітвінцеву.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

"Найголовніше, що вирішилося питання з можливістю моєї заявки за Олександрію. Я тренуюся зі спокійною душею з командою. Залишилися незавершені питання щодо фінансів. Трохи пізніше буде вже якась ясність. Представники Десни говорили, що я незаконно покинув клуб Але все вирішилося на мою користь, отже я мав рацію.

Заборгованість у клубі перед футболістами була за чотири місяці, деякі гравці доходили до п'яти. Знаю, що зарплату за місяць виплатили нещодавно. Більше мені нічого невідомо. Я нічого не отримав", - сказав Калітвінцев.