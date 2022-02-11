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Коноплянка стане гравцем Краковії - ЗМІ

Сьогодні 16:40 163 0
Євген Коноплянка змінить клуб
Коноплянка стане гравцем Краковії - ЗМІ
#Євген Коноплянка, #Краковія, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Краковія узгодила всі головні деталі переходу півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки.

Про це повідомляє Sportowe Fakty.

Українцю залишилось успішно пройти медогляд і поставити підпис під контрактом.

Шахтар поставив жорстку умову перед розірванням контракту – Коноплянка не має права переходити в інший клуб УПЛ. У півзахисника також була пропозиція з Туреччини, однак тамтешня Суперліга відлякала фінансовою нестабільністю. Ветеран відчайдушно хоче повернутися до збірної України, тому пріоритетом була не зарплатня, а регулярна ігрова практика. У Шахтарі він отримував 1,5 млн євро за сезон, але в Краковії навіть головні зірки заробляють лише близько 220 тисяч євро.

Раніше перехід Коноплянки до ЛАСКу зірвався.

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