Євген Коноплянка змінить клуб

Краковія узгодила всі головні деталі переходу півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки.

Про це повідомляє Sportowe Fakty.

Українцю залишилось успішно пройти медогляд і поставити підпис під контрактом.

Шахтар поставив жорстку умову перед розірванням контракту – Коноплянка не має права переходити в інший клуб УПЛ. У півзахисника також була пропозиція з Туреччини, однак тамтешня Суперліга відлякала фінансовою нестабільністю. Ветеран відчайдушно хоче повернутися до збірної України, тому пріоритетом була не зарплатня, а регулярна ігрова практика. У Шахтарі він отримував 1,5 млн євро за сезон, але в Краковії навіть головні зірки заробляють лише близько 220 тисяч євро.

Раніше перехід Коноплянки до ЛАСКу зірвався.