Джерело - BurBuzz.
Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка не перейде в ЛАСК у це трансферне вікно.
Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас
Його перехід зірвався через травми центрального захисника і форварда австрійського клубу, яким шукають заміни. Через це ЛАСК не може дозволити собі трансфер українця, з яким уже було погоджено 1,5-річний контракт.
Зазначається, що відновилися переговори Коноплянки з клубом із чемпіонату Туреччини. Також є інтерес з боку команд з Польщі та Угорщини, де досі відчинено трансферне вікно.
Нагадаємо, дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда.