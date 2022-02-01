Відновилися переговори Коноплянки з клубом з чемпіонату Туреччини

Джерело - BurBuzz.

Вінгер Шахтаря Євген Коноплянка не перейде в ЛАСК у це трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас

Його перехід зірвався через травми центрального захисника і форварда австрійського клубу, яким шукають заміни. Через це ЛАСК не може дозволити собі трансфер українця, з яким уже було погоджено 1,5-річний контракт.

Зазначається, що відновилися переговори Коноплянки з клубом із чемпіонату Туреччини. Також є інтерес з боку команд з Польщі та Угорщини, де досі відчинено трансферне вікно.

Нагадаємо, дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда.