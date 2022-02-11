Історія дня. Як аргентинська Попелюшка підкорила серце Кріштіану Роналду

На Netflix вийшло шоу про дівчину Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Нещодавно на стрімінговому сервісі Netflix вийшло шоу "Soy Georgina" (Я Джоржина).

Серіал складається із шести 45-ти хвилинних серій, в яких докладно розповідається про Джорджину Родрігес - модель, танцівницю і наречену португальського нападника МЮ Кріштіану Роналду. У кожному з шести документальних епізодів показано повсякденне життя дівчини, її побут, хоббі, а також докладно описана лавсторі зіркової пари. Більш детально про любов Роналду і Джорджини, а також про життя інших селебреті можна почитати на сайті Глянець. Швидше за все серіал не "зайде" футбольним фанатам, а от любителям красивих латиноамериканських мелодрам він може навіть дуже сподобатись.

Отже, все починається з того, що ще шість років тому скромна емігрантка з Аргентини працювала продавцем-консультантом в магазині Gucci в Мадриді. Дівчина жила бідно та могла тільки мріяти про чарівного принца і теперішнє розкішне життя. Майбутній обраниці Роналду доводилось важко працювати аби забезпечувати себе і допомагати сім'ї в Аргентині. У 2013 році її батька депортували з Іспанії за контрабанду наркотиків, тож покладатися вона могла лише на себе. Та як це часто буває життя аргентинської красуні змінив щасливий випадок.

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Все закрутилось під час її робочої зміни в елітному бутіку. Виходячи з магазину дівчина ненароком зіштовхнулась з Кріштіану, який гуляв з сином і друзями. Джорджина деталях пам'ятає і згадує цей момент. Вона зашарілась і не знала, як себе поводити. Втім, навіть цієї короткої миті вистачило аби між ними пробігла любовна іскра. Молоді люди перетнулись поглядами і відчули взаємну симпатію, яка згодом переросла в справжнє кохання.

Після романтичної зустрічі біля магазину португалець одразу ж взяв ініціативу в свої руки і наполегливо почав залицятися до красуні. Спершу невинні повідомлення в інстаграмі і походи в ресторан. Роналду особисто забирав дівчину на побачення на своєму спортивному "Бугатті", чим приводив в справжній шок колег Джорджини. Як розповідає сам Кріш вже під час перших побачень він зрозумів, що Джоржина є дівчиною всього його життя і вже не збирався відступати. Стосунки пари розвивалися доволі швидко і за деякий час вони вже не могли жити один без одного. Дівчина переїхала в маєток зіркового футболіста і пара почала жити разом.

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Цікаво, що в одній із серій друга половинка Роналду зізнається, що абсолютно не захоплюється футболом. Звісно, вона стежить за розвитком кар'єри чоловіка і намагається бути в курсі головних подій, але точно не є футбольною фанаткою.

Сьогодні Джорджина є зіркою світового масштабу, а її життя схоже на казку, в якій вона є справжньою принцесою. На її інстаграм підписано 28 млн. людей, а її світлини не сходять зі шпальт провідних глянцевих журналів. Вона більше не працює в магазині, а може дозволити собі відкрити власний. В неї багато захоплень і проектів, вона мама чотирьох дітей, а зовсім скоро пара очікує на двійню і збирається нарешті зіграти весілля.

Попри всі розкоші і можливості дівчина розповідає свою історію просто і невимушено без жодних прикрас. Вона стверджує, що залишається тією ж дівчиною з магазину тільки набагато щасливішою.