Джерело - Чемпіон.

У четвер, 27 січня, кохана Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес відзначила своє 28-річчя.

Дівчина разом з футболістом та дітьми провели цей день у Дубаї (ОАЕ), де португалець влаштував іменинниці шикарне свято із грандіозним подарунком.

Футболіст витратив чималу суму грошей, щоб його привітання було показано на найзнаменитішому знанні Дубая - Бурдж-Халіфа. Завдяки сучасним технологіям на будівлю було спроектовано фотографії Джорджини та напис: "З днем ​​народження".

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Пізніше Джоржина у своєму акаунті показала кілька знімків на тлі подарунка від коханого.

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Раніше Роналду похвалився своїми стильними окулярами.

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