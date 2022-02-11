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Прямі трансляції

Ліверпуль - Лестер 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:19 82 0
Дієго Жота оформив дубль
Ліверпуль - Лестер 2:0. Огляд матчу
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль переміг Лестер у межах 24 туру анлійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

24 тур, 10 лютого

Ліверпуль - Лестер 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Жота, 2:0 - 87 Жота

Нагадаємо, АПЛ отримає 5,3 млрд фунтів з наступного продажу ТВ-прав.

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