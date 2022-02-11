Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль переміг Лестер у межах 24 туру анлійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 10 лютого
Голи: 1:0 - 34 Жота, 2:0 - 87 Жота
Нагадаємо, АПЛ отримає 5,3 млрд фунтів з наступного продажу ТВ-прав.
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Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль переміг Лестер у межах 24 туру анлійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
24 тур, 10 лютого
Голи: 1:0 - 34 Жота, 2:0 - 87 Жота
Нагадаємо, АПЛ отримає 5,3 млрд фунтів з наступного продажу ТВ-прав.