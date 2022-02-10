Рекордні контракти для АПЛ

Доходи АПЛ від продажу телевізійних прав за кордон продовжать зростати.

Про це повідомляє Associated Press.

Ліга повідомила клуби на сьогоднішніх зборах, що отримає від іноземних мовників 5,3 млрд фунтів за три сезони після укладання нової угоди.

За нинішньою угодою, термін дії якої спливає наприкінці цього сезону, АПЛ отримала 4,1 мільярда фунтів від іноземних мовників за трирічний цикл.

Вперше за 30 років практики продажу ТВ-прав за кордон доходи АПЛ від іноземних компаній перевищать виплати від англійських мовників – 5,3 млрд фунтів проти 5,1 млрд (за таку суму АПЛ продала ТВ-права всередині країни на трирічний цикл, що закінчується 2025 року).

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати хавбека Лестера.