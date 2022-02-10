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Манчестер Юнайтед хоче підписати хавбека Лестера

Сьогодні 18:17 186 0
Манчестер Юнайтед хоче підписати хавбека Лестера
Манчестер Юнайтед хоче підписати хавбека Лестера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер, #Манчестер Юнайтед, #Тілеманс, #Футбольні трансфери

Джерело - isport.ua.

Хавбек Лестер Юрі Тілеманс може перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання Het Nieuwsblad.

Переговори бельгійця з "лисицями" про продовження контракту зайшли в глухий кут. Півзахисник хоче перейти до команди, яка бере участь у Лізі чемпіонів. Після закінчення сезону він розгляне всі доступні варіанти.

Повідомляється, що за трансфер гравця Лестер вимагатиме понад 40 млн євро.

У поточному сезоні Тілеманс забив 5 голів та віддав 2 асиста у 16 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запросить Енріке.

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