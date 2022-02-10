Манчестер Юнайтед хоче підписати хавбека Лестера

Хавбек Лестер Юрі Тілеманс може перейти в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє видання Het Nieuwsblad.

Переговори бельгійця з "лисицями" про продовження контракту зайшли в глухий кут. Півзахисник хоче перейти до команди, яка бере участь у Лізі чемпіонів. Після закінчення сезону він розгляне всі доступні варіанти.

Повідомляється, що за трансфер гравця Лестер вимагатиме понад 40 млн євро.

У поточному сезоні Тілеманс забив 5 голів та віддав 2 асиста у 16 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед запросить Енріке.