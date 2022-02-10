Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході Калітвінцева

Десна офіційно звернулася до комітету УАФ зі статусу та трансферів футболістів з проханням надати протокол засідання, згідно якого Владиславу Калітвінцеву було дозволено перейти в Олександрію.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Чернігівці планують уважно вивчити документ, аби визначитися з тим, чи подаватимуть вони апеляцію.

Раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

Нагадаємо, УАФ дозволила Олександрії зареєструвати Калітвінцева.