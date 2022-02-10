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Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході Калітвінцева

Вчора 23:25 104 0
Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході Калітвінцева
#Десна, #Владислав Калітвінцев, #Олександрія, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Десна офіційно звернулася до комітету УАФ зі статусу та трансферів футболістів з проханням надати протокол засідання, згідно якого Владиславу Калітвінцеву було дозволено перейти в Олександрію.

Про це повідомляє Meta Ratings.

Чернігівці планують уважно вивчити документ, аби визначитися з тим, чи подаватимуть вони апеляцію.

Раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.

Нагадаємо, УАФ дозволила Олександрії зареєструвати Калітвінцева.

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