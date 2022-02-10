Десна не збирається ставити крапку у скандальному переході Калітвінцева

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Десна офіційно звернулася до комітету УАФ зі статусу та трансферів футболістів з проханням надати протокол засідання, згідно якого Владиславу Калітвінцеву було дозволено перейти в Олександрію.
Про це повідомляє Meta Ratings.
Чернігівці планують уважно вивчити документ, аби визначитися з тим, чи подаватимуть вони апеляцію.
Раніше Десна подала ноту протесту на перехід Калітвінцева, вимагаючи компенсацію за трансфер футболіста, у якого був чинний контракт із чернігівцями. Натомість сам гравець зазначав, що покинув клуб через 5-місячну затримку зарплати.
Нагадаємо, УАФ дозволила Олександрії зареєструвати Калітвінцева.