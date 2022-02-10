Джерело - ESPN.
Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.
Про це повідомляє ESPN.
По завершенню сезону, Ральф Рангнік, який зараз очолює команду, швидше за все, залишить свою посаду.
У шорт-лист МЮ входить головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке.
Керівництво Манчестер Юнайтед вважає, що іспанець має технічні характеристики та послужний список, щоб повернути клубу успіх.
У шорт-лист також входять Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) та Ерік тен Хаг (Аякс).
Нагадаємо, Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі.