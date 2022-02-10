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Манчестер Юнайтед запросить Енріке на пост головного тренера

Сьогодні 13:07 75 0
Керівництво вважає, що він може повернути успіх клубу
Манчестер Юнайтед запросить Енріке на пост головного тренера
#Аякс, #Енріке, #Ерік тен Хаг, #Манчестер Юнайтед, #Почеттіно, #ПСЖ, #Ральф Рангнік, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - ESPN.

Манчестер Юнайтед продовжує пошуки нового головного тренера.

Про це повідомляє ESPN.

По завершенню сезону, Ральф Рангнік, який зараз очолює команду, швидше за все, залишить свою посаду.

У шорт-лист МЮ входить головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке.

Керівництво Манчестер Юнайтед вважає, що іспанець має технічні характеристики та послужний список, щоб повернути клубу успіх.

У шорт-лист також входять Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) та Ерік тен Хаг (Аякс).

Нагадаємо, Зідан хоче об'єднати Роналду і Мессі в одному клубі.

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