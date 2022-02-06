Ярославський зробив амбітну заяву щодо Winter Cup

Winter Cup у майбутньому може розширити кількість команд.

Про це розповів президент Металіста Олександр Ярославський.

"Цього зимового міжсезоння нам вдалося організувати диво-турнір. Я сподіваюся, всі отримають багато задоволення – і футболісти, і вболівальники. Сподіваюся, що все обійдеться без травм. Все обійдеться тільки тим, що ми кайфонемо, і разом порадіємо цьому зимовому міжсезонню.

Ми з Геннадієм Буткевичем та Олександром Денисовим дійшли висновку, що цей турнір треба зробити постійним. І розширити кількість учасників, якщо не до 16, то до 20 команд", – відзначив Ярославський.