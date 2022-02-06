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29.01.2022 18:00 1030

Ярославський зробив амбітну заяву щодо Winter Cup

Сьогодні 10:10 150 0
Олександр Ярославський поділився планами щодо проведення Winter Cup у майбутньому
Ярославський зробив амбітну заяву щодо Winter Cup
#Металіст, #Олександр Ярославський, #Winter Cup 2022

Джерело - metalist.ua.

Winter Cup у майбутньому може розширити кількість команд.

Про це розповів  президент Металіста Олександр Ярославський.

"Цього зимового міжсезоння нам вдалося організувати диво-турнір. Я сподіваюся, всі отримають багато задоволення – і футболісти, і вболівальники. Сподіваюся, що все обійдеться без травм. Все обійдеться тільки тим, що ми кайфонемо, і разом порадіємо цьому зимовому міжсезонню.

Ми з Геннадієм Буткевичем та Олександром Денисовим дійшли висновку, що цей турнір треба зробити постійним. І розширити кількість учасників, якщо не до 16, то до 20 команд", – відзначив Ярославський.

Наразі у Winter Cup бере участь чотири клуби – Чорноморець, Полісся, Металіст та Верес.

Нагадаємо, Металіст по пенальті обіграв Чорноморець на Winter Cup 2022.

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