Джерело - Чемпіон.
Жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА відбудеться 14 лютого о 13:00 та визначить турнірну сітку від 1/8 фіналу до фінальної стадії у Ньоні.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
У жеребкуванні 1/8 фіналу візьмуть участь вісім переможців груп та вісім переможців стикових матчів.
В одну пару не можуть потрапити команди, які змагалися на груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів.
До 1/8 фіналу вийшли:
Переможці груп: Бенфіка, Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Спортінг, Ювентус
Переможці стикових матчів: АЗ, Атлетіко, Боруссія Дортмунд, Генк, Динамо, Жиліна, Мідтьюлланд, Севілья
Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу буде сліпим.
Півфінали та фінал відбудуться на стадіоні Коловре у Ньоні.
Нагадаємо, Динамо обіграло Депортіво у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.