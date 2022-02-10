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Визначилися потенційні суперники Динамо у 1/8 юнацької ліги УЄФА

Сьогодні 09:33 220 0
Жеребкування відбудеться 14 лютого
Визначилися потенційні суперники Динамо у 1/8 юнацької ліги УЄФА
#Депортіво, #Динамо Київ, #Юнацька ліга УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування плей-оф Юнацької ліги УЄФА відбудеться 14 лютого о 13:00 та визначить турнірну сітку від 1/8 фіналу до фінальної стадії у Ньоні.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У жеребкуванні 1/8 фіналу візьмуть участь вісім переможців груп та вісім переможців стикових матчів.

В одну пару не можуть потрапити команди, які змагалися на груповому етапі Шляху Ліги чемпіонів.

До 1/8 фіналу вийшли:

Переможці груп: Бенфіка, Зальцбург, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Спортінг, Ювентус

Переможці стикових матчів: АЗ, Атлетіко, Боруссія Дортмунд, Генк, Динамо, Жиліна, Мідтьюлланд, Севілья

Жеребкування чвертьфіналів, півфіналів та фіналу буде сліпим.

Півфінали та фінал відбудуться на стадіоні Коловре у Ньоні.

Нагадаємо, Динамо обіграло Депортіво у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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