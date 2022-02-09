Динамо у серії пенальті перемогло Депортіво у Юнацькій лізі УЄФА

Доля матчу вирішилась у серії післяматчевих пенальті

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Депортіво у матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. У серії післяматчевих пенальті влучнішими були кияни.

Таким чином, Динамо вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Юнацька ліга УЄФА

1/16 фіналу, 09 лютого

Депортіво U-19 - Динамо U-19 2:2 (2:1) - серія пенальті 2:3

Голи: 1:0 - 4 Наджера, 1:1 - 7 Царенко, 2:1 - 26 Лопес, 2:2 - 75 Яцик

Депортиво: 1. Суарес (К) – 22. Діас (12. Тейхо, 85), 4. Родрігес, 5. Баркіа, 23. Фігероа – 7. Наджера (8. Гуерра, 46), 20. Норьєга, 26. Р.Лопес – 11. Ернандес (19. Очоа, 75), 10. Мелья (18. Гомес, 90), 9. Н.Лопес (15. Мендес, 46).

Динамо: 1. Ігнатенко – 21. Танчак, 13. Філатов, 14. Дячук, 2. Вівчаренко – 6. Яцик (К), 11. Царенко, 5. Скрипник (23. Мегді, 64), 29. Блізніченко, 30. Діалло – 7. Попов.

Попереджені: Р.Лопес (22), Родрігес (78), Суарес (87) – Яцик (40), Дячук (41), Попов (78).

Вилучений: Р.Лопес (36, друге попередження).

Серія пенальті: Очоа (1:0), Попов (1:1), Гуерра (1:1, воротар), Діалло (1:1, воротар), Гомес (2:1), Мегді (2:2), Баркіа (2:2, воротар), Вівчаренко (2:3), Родрігес (2:3, поперечина).