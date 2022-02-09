Салах та Мане пропустять матч Ліверпуля проти Лестера

Нападники Ліверпуля Мохамед Салах та Садіо Мане не зіграють у матчі 24 туру АПЛ проти Лестера.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Вони не зіграють. Салах повернувся та тренується з командою.

А ось Садіо ще не повернувся. У нас із ним є певні домовленості. Думаю, ви самі все знаєте. Сенегал переміг у Кубку Африки", — розповів Клопп.