Салах та Мане пропустять матч Ліверпуля проти Лестера

Джерело - sport.ua.
Нападники Ліверпуля Мохамед Салах та Садіо Мане не зіграють у матчі 24 туру АПЛ проти Лестера.
Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.
"Вони не зіграють. Салах повернувся та тренується з командою.
А ось Садіо ще не повернувся. У нас із ним є певні домовленості. Думаю, ви самі все знаєте. Сенегал переміг у Кубку Африки", — розповів Клопп.
Матч Ліверпуль - Лестер відбудеться у четвер, 10 лютого, о 21:45.
Нагадаємо, у фінальному матчі Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу переграла Єгипет.