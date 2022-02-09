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Салах та Мане пропустять матч Ліверпуля проти Лестера

Сьогодні 19:55 142 0
Юрген Клопп прокоментував відсутність Мане та Салаха
Салах та Мане пропустять матч Ліверпуля проти Лестера
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Лестер, #Ліверпуль, #Салах, #Садіо Мане

Джерело - sport.ua.

Нападники Ліверпуля Мохамед Салах та Садіо Мане не зіграють у матчі 24 туру АПЛ проти Лестера.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Вони не зіграють. Салах повернувся та тренується з командою.

А ось Садіо ще не повернувся. У нас із ним є певні домовленості. Думаю, ви самі все знаєте. Сенегал переміг у Кубку Африки", — розповів Клопп.

Матч Ліверпуль - Лестер відбудеться у четвер, 10 лютого, о 21:45.

Нагадаємо, у фінальному матчі Кубку африканських націй-2021 з футболу збірна Сенегалу переграла Єгипет.

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